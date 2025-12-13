Germany summons Russian envoy
Berlin: Germany summoned Russia’s ambassador Friday following accusations of sabotage, cyberattacks and election interference, an official said.
The German government has also accused Moscow of perpetrating disinformation campaigns. “The goal of these Russian cyber and disinformation attacks is clear: It is to divide society, stir up
mistrust, provoke rejection, and weaken confidence in democratic institutions,” German foreign ministry spokesperson Martin Giese said.
German officials have previously accused Russia of hybrid warfare attacks to destabilise Europe.
