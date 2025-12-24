MillenniumPost
Roll of honour

BY MPost24 Dec 2025 11:46 PM IST

Major Dhyan Chand Khel Ratna: Hardik Singh (Hockey)

Arjuna Awards: Tejaswin Shankar (Athletics), Priyanka (Athletics), Narender (Boxing), Vidit Gujrathi (Chess), Divya Deshmukh (Chess), Dhanush Srikanth (Deaf Shooting), Pranati Nayak (Gymnastics), Rajkumar Pal (Hockey), Surjeet (Kabaddi), Nirmala Bhati (Kho Kho), Rudransh Khandelwal (Para-Shooting), Ekta Bhyan (Para-athletics), Padmanabh Singh (Polo), Arvind Singh (Rowing), Akhil Sheoran (Shooting), Mehuli Ghosh (Shooting), Sutirtha Mukherjee (Table Tennis), Sonam Malik (Wrestling), Aarti (Yoga), Treesa Jolly (Badminton), Gayatri Gopichand (Badminton), Lalremsiami (Hockey), Mohammed Afsal (Athletics), Pooja (Kabaddi)

