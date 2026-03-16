Mubassina Mohammed wins gold
Bengaluru: Rising female long jumper Mubassina Mohammed won the long jump gold at the fifth Indian Open Jumps Competition held at the Anju Bobby George Foundation Campus, here on Sunday.
Day-two results:
Men: Long jump: Purushotham (Karnataka) 7.87m, Suran Payasingh (Odisha) 7.78m, Saran S (Tamil Nadu) 7.77m. Men: Long jump U20: Yuvraj K (NCOE Trivandrum) 7.63m, Ayush Yadav (Delhi) 7.26m,
Dhanush Raj M (Kerala) 7.06m. Men: Long jump U18: Rajeev Roy (NCOE Trivandrum) 7.45m, Sagar Parjapati (Uttar Pradesh) 7.07m, Aaron S (Karnataka) 6.89m.
Men: Pole vault: U20: R Hariharan Ramesh (Tamil Nadu) 4.55m, Ajeet Kumar (Rajasthan) 4.50m, Ashish Kumar Yadav (Madhya Pradesh) 4.40m.
Women: Triple jump: Mallala Anusha (Andhra Pradesh) 13.18m, Aleena T Saji (Kerala) 13.12m, Nimisha Dayma (JSW) 13.08m.
Women: Long jump: Mubassina Mohammed (Anju Bobby Sports Foundation) 6.38m, Bhavani Yadav (Railway) 6.27m, Kusuma Ravada (Anju Bobby Sports Foundation) 6.08m. Women: Long jump: U20: Tamanna (Haryana) 5.93m, Priya (Anju Bobby George Foundation) 5.59m, Sharda Bhardwaj (Uttar Pradesh) 5.40m. Women: Long jump: U18:
Kashish (Haryana) 5.58m, M YJenista Shanu (Tamil Nadu) 5.47m, Skashi Christina (Karnataka) 5.34.
Women: High jump: Pooja (JSW) 1.76m, Kevinna Ashwine (Railway) 1.74m, Pallavi Patil (Railway) 1.71m.
Women: High jump: U18: Harshini Rajasekar (Tamil Nadu) 1.50m, Dixita Rajesh (Gujarat) 1.45m.
Women: Pole vault: Baranica Elangovan (Tamil Nadu) 4.10m, Sindhushree G (NCOE Bengaluru) 3.95m, Babita
Patel (CISF) 3.90m.