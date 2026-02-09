Nation Briefs
Rail Minister to flag off new train service connecting Mizoram & Assam
Maligaon: In line with Indian Railways’ vision to strengthen connectivity and passenger-centric infrastructure in the North Eastern Region, Ashwini Vaishnaw, Union Minister of Railways, Information & Broadcasting and Electronics & Information Technology, will flag off a new train service between Sairang - Silchar and inaugurate new passenger facilities at Guwahati Railway Station through video conferencing on February 9. The initiative will mark a significant boost to inter-state connectivity while enhancing comfort, convenience and care for passengers.
NFR to operate 5 pairs of Holi Special Trains
Maligaon: Indian Railways once again demonstrates its commitment towards passenger convenience by launching Holi Special Trains for the festive rush. After operating a remarkable 1,144 services last year, Indian Railways is set to operate 1500 special trains this year, ensuring smoother, more comfortable travel across major routes. This proactive planning highlights Indian Railways’ dedication to meeting festive demand and providing reliable travel options for millions of passengers.