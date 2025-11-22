Nation Briefs

Railways to operate Saharsa–Amritsar Special Train on Nov 23

Hajipur: To meet the extra rush of passengers, the Railways will operate a special train from Saharsa to Amritsar on November 23. Train No. 04667 Saharsa–Amritsar Special will depart Saharsa at 7:30 AM on November 23. It will halt at Mansi (08:33 hrs), Khagaria (08:50 hrs), Begusarai (09:23 hrs), Barauni (10:00 hrs), Bachhwara (10:32 hrs), Hajipur (12:05 hrs) and Sonpur (12:28 hrs) before proceeding onward. It will reach Amritsar at 5:00 PM the next day.

NFR: Railways upgrading 10 pairs of trains to LHB

Maligaon: Railways is upgrading 10 pairs of trains under the Northeast Frontier Railway (NFR) from conventional ICF coaches to modern LHB rakes during 2025-26 to enhance safety and passenger comfort. Under the plan, five train pairs have already been converted between June and August. These include train no. 15715/15716 (Kishanganj-Ajmer), 15722/15721 (New Jalpaiguri–Digha), 13159/13160 (Kolkata Terminal–Jogbani), 13212/13211 (Danapur-Jogbani) and 13214/13213 (Saharsa Jn-Jogbani). Similarly, train No. 15911/15912 (Tinsukia Junction–Naharlagun), 13173/13174 (Sealdah–Sabroom) and 13175/13176 (Sealdah-Silchar) are scheduled to be converted by the end of November. In addition, train no. 55675/55676 and 15664/15663 are scheduled for conversion in January 2026.