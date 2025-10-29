Modi speaks to Japanese PM
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and his new Japanese counterpart Sanae Takaichi on Wednesday agreed to work closely to further deepen bilateral relations. Last week, Takaichi (64) became Japan’s first woman prime minister, succeeding Shigeru Ishiba. “Had a warm conversation with Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan. Congratulated her on assuming office and discussed our shared vision for advancing the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, with focus
on economic security, defence cooperation and talent mobility,” Modi said in a post
on X.
