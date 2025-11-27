Ahead of Parl session, senior BJP leaders meet
New Delhi: Ahead of the Winter session of Parliament, senior BJP leaders held a meeting at Defence Minister Rajnath Singh’s residence here on Wednesday.
The meeting was attended by BJP president and Union minister J P Nadda, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju and other Union ministers including Dharmendra Pradhan, Bhupender Yadav, Mansukh Mandaviya and Manohar Lal Khattar. JD(U) leader and Union minister Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh also joined the meeting which is learnt to have discussed the NDA’s floor strategy.
