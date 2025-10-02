Mehrauli: Man swept into drain remains missing
NEW DELHI: A 33-year-old man, Devendra alias Kalu from Hathras, went missing after being swept into a
drain near Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kaki’s dargah in Mehrauli during heavy rain.
Rescue teams, including police and fire personnel, searched through Tuesday night, but he remains untraced. A scooter was also swept away.
Delhi Congress demanded Rs 20 lakh compensation, while AAP chief Saurabh Bharadwaj criticised the government’s handling of such incidents.
