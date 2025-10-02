MillenniumPost
Mehrauli: Man swept into drain remains missing

BY PTI2 Oct 2025 12:29 AM IST

NEW DELHI: A 33-year-old man, Devendra alias Kalu from Hathras, went missing after being swept into a

drain near Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kaki’s dargah in Mehrauli during heavy rain.

Rescue teams, including police and fire personnel, searched through Tuesday night, but he remains untraced. A scooter was also swept away.

Delhi Congress demanded Rs 20 lakh compensation, while AAP chief Saurabh Bharadwaj criticised the government’s handling of such incidents.

PTI

