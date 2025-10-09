MillenniumPost
Delhi

Jaishankar inaugurates JNU’s Aravalli Summit 2025

BY MPost9 Oct 2025 1:51 AM IST

NEW DELHI: Jawaharlal Nehru University (JNU) inaugurated the Aravalli Summit 2025 on Monday to mark 70 years of its School of International Studies. External Affairs Minister Dr S Jaishankar, an SIS alumnus, urged India to uphold strategic autonomy and self-reliance amid shifting global power equations. He called on academia to develop indigenous perspectives on world affairs. The summit brought together diplomats, scholars and policymakers to discuss India’s

evolving global role.

