Saumitra P Srivastava takes charge as Director (Marketing), IndianOil
Mumbai: Saumitra P Srivastava has taken charge as Director (Marketing) at IOC, bringing over 30 years of experience in downstream operations, marketing and strategy. A Civil Engineering graduate from IIT Roorkee with an Executive MBA from SPJIMR, Mumbai, Srivastava has held diverse leadership roles across sales & operations. He has successfully led transformation projects including Non-Fuel Convenience Stores, Dhruva Retail Transformation, & several digital initiatives. His leadership spans retail business for North & East India, divisional offices in Delhi & Mumbai & as Head of State for Maharashtra & Goa. Most recently Executive Director (Corporate Strategy), he will now drive IOC’s marketing vision.
