NBCC 66th Foundation Day

BY MPost17 Nov 2025 12:18 AM IST
NBCC (India) Ltd celebrated its 66th Foundation Day on November 15, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. The event was graced by K P Mahadevaswamy, CMD, NBCC, Saleem Ahmad, Director (Projects), Dr. Suman Kumar, Director (Commercial), Anjeev Kumar Jain, Director (Finance), Government nominee Directors, Sanjeet and Ravi Kumar Arora, Independent Directors, Prof. Bhimrao Panda Bhosale, Rajeev Kumar, Dr. Deepak Singh, Vishal Puri , Ritu Pande, CVO, NBCC. Manohar Lal, Union Minister for Housing & Urban Affairs conveyed his best wishes & greetings via virtual mode.

