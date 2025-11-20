Deaths due to alleged SIR fear in 2025
No. Date Name Age District
1. 28 Oct Pradip Kar 57 North 24-Parganas
2. 30 Oct Kshitish Majumder 95 West Midnapore
3. 30 Oct Kakoli Sarkar 33 North 24-Parganas
4. 30 Oct Bimal Santra 51 East Burdwan
5. 02 Nov Hasina Begum 60 Hooghly
6. 02 Nov Sheikh Sirajuddin 70 East Midnapore
7. 04 Nov Jahir Mal 28 Howrah
8. 04 Nov Mohan Sheik 55 Murshidabad
9. 05 Nov Safiqul Gaji 35 South 24-Parganas
10. 06 Nov Tarak Saha 54 Murshidabad
11. 07 Nov Bithi Das 49 Hooghly
12. 07 Nov Sahabuddin Paik 45 South 24-Parganas
13. 07 Nov Biman Pramanik 52 Birbhum
14. 07 Nov Laluram Barman 80 Jalpaiguri
15. 10 Nov Shyamal Kumar Saha 72 Nadia
16. 10 Nov Asha Soren 27 Nadia
17. 11 Nov Ochhman Mondol 65 South Dinajpur
18. 12 Nov Suman Majumder 32 North 24-Parganas
19. 14 Nov Bhuban Chandra Roy 60 Jalpaiguri
20. 15 Nov Jiyar Ali 70 North 24-Parganas
21. 16 Nov Sakela Bibi 50 Murshidabad
22. 17 Nov Baidyanath Hazra 47 North 24-Parganas
23. 18 Nov Jamuna Mandal 67 Kolkata
24. 19 Nov Safikul Mondal 58 North 24-Parganas
25. 15 Nov Kamala Roy 53 Jalpaiguri
26. 08 Nov Narendra Nath Roy 65 Jalpaiguri
Booth Level Officer (BLO) Deaths
1. 09 Nov Namita Hansda 50 East Burdwan
2. 19 Nov Shantimoni Oraon 48 Jalpaiguri