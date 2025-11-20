MillenniumPost
Bengal

Deaths due to alleged SIR fear in 2025

BY MPost20 Nov 2025 11:59 PM IST

No. Date Name Age District

1. 28 Oct Pradip Kar 57 North 24-Parganas

2. 30 Oct Kshitish Majumder 95 West Midnapore

3. 30 Oct Kakoli Sarkar 33 North 24-Parganas

4. 30 Oct Bimal Santra 51 East Burdwan

5. 02 Nov Hasina Begum 60 Hooghly

6. 02 Nov Sheikh Sirajuddin 70 East Midnapore

7. 04 Nov Jahir Mal 28 Howrah

8. 04 Nov Mohan Sheik 55 Murshidabad

9. 05 Nov Safiqul Gaji 35 South 24-Parganas

10. 06 Nov Tarak Saha 54 Murshidabad

11. 07 Nov Bithi Das 49 Hooghly

12. 07 Nov Sahabuddin Paik 45 South 24-Parganas

13. 07 Nov Biman Pramanik 52 Birbhum

14. 07 Nov Laluram Barman 80 Jalpaiguri

15. 10 Nov Shyamal Kumar Saha 72 Nadia

16. 10 Nov Asha Soren 27 Nadia

17. 11 Nov Ochhman Mondol 65 South Dinajpur

18. 12 Nov Suman Majumder 32 North 24-Parganas

19. 14 Nov Bhuban Chandra Roy 60 Jalpaiguri

20. 15 Nov Jiyar Ali 70 North 24-Parganas

21. 16 Nov Sakela Bibi 50 Murshidabad

22. 17 Nov Baidyanath Hazra 47 North 24-Parganas

23. 18 Nov Jamuna Mandal 67 Kolkata

24. 19 Nov Safikul Mondal 58 North 24-Parganas

25. 15 Nov Kamala Roy 53 Jalpaiguri

26. 08 Nov Narendra Nath Roy 65 Jalpaiguri

Booth Level Officer (BLO) Deaths

1. 09 Nov Namita Hansda 50 East Burdwan

2. 19 Nov Shantimoni Oraon 48 Jalpaiguri

