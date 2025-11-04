CM pays tribute to Subrata Mukherjee on death anniv
Kolkata: Chief Minister Mamata Banerjee on Tuesday paid tribute to former state minister Subrata Mukherjee on his death anniversary.
“My heartfelt tributes to veteran politician and former minister of the West Bengal government, Subrata Mukherjee, on his death anniversary.
I learned a lot from him at the beginning of my political career,” Banerjee said in a post on X. Mukherjee died at state-run SSKM Hospital on November 4, 2021, following a brief illness. Mpost
